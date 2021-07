Coronavirus: 32 i nuovi casi a Milano, 143 in Lombardia per uno 0,3%. Nessun decesso

Sono stati 61 i nuovi casi risultati positivi ieri nella provincia di Milano, di cui 32 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 143 a fronte di 36.933 tamponi per un rapporto dello 0,3%. Non si sono registrati nuovi decessi. Le persone in terapia intensiva sono state 47 (- 2). Sono 195 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 6 in meno di giovedì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 11.661.912 tamponi.

-“Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale”: lo ha scritto ieri su Twitter l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti.