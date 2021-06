Monumentale. Domenica 20 giugno la banda della Polizia Locale in concerto

L’evento “Note in memoria” apre la stagione di valorizzazione del grande patrimonio artistico e culturale del più importante cimitero cittadino Inizia la stagione di eventi del Cimitero Monumentale. Domenica 20 giugno alle 10:30 la Banda Musicale della Polizia Locale si esibirà in concerto tra i viali alberati dello scrigno d’arte progettato dall’architetto Carlo Maciachini.

Apre il programma dell’evento “Note di Memoria” la marcia #tuttinsieme, arrangiata da Lorenzo Pusceddu: una fantasia di celebri brani del repertorio lirico italiano che si inserisce nel progetto “La Musica Riparte in Sicurezza” avviato nel 2020 e sostenuto dal Ministero della Cultura per supportare le bande durante l’emergenza Covid-19. Il medley richiama celebri arie di opere liriche che hanno reso l’Italia famosa nel mondo, composte da musicisti che rappresentano geograficamente l’intera Nazione. Fra gli altri, anche temi di Giuseppe Verdi, ricordato nel Famedio del cimitero con un busto in bronzo e per il quale Arturo Toscanini – sepolto a sua volta proprio al Monumentale – diresse l’orchestra della Scala e ottocento coristi nel “Va pensiero”, in occasione della traslazione presso la casa di riposo per musicisti delle spoglie del grande maestro che ha dato nome al Conservatorio di Milano. L’evento è ad ingresso libero sino a esaurimento posti come da normativa vigente.

Nel corso della giornata saranno proposti quattro percorsi tematici alla scoperta del ricco patrimonio artistico e culturale custodito al Monumentale:

Alle ore 12 “Il linguaggio del Monumentale”, a cura di Albachiara Usai, dedicato alla scoperta di simboli e simbologie nascosti nelle sculture funerarie

Alle ore 12.20 “Liberty – uno stile europeo a Milano”, a cura di Sanjida Tonni, una visita alla scoperta delle principali opere artistiche legate al movimento Liberty

Alle ore 16.10 “Grandi editori – un’altra Milano da sfogliare”, a cura di Zoia Cristian Andres, un percorso dedicato alla scoperta delle sepolture dei grandi editori presenti al Monumentale

Alle 16.30, “Adolfo Wildt – l’anima e la forma”, a cura del dott. Mirko Agliardi, alla scoperta del grande scultore milanese.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 27 giugno con il ritorno della rassegna “Museo a cielo aperto” realizzata in collaborazione con Fondazione Milano.

informazioni al link https://monumentale.comune.milano.it/eventi/note-di-memoria