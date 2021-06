«Italia, ci siamo!». Salini (FI): in Lombardia primo grande evento di Forza Italia dopo le riaperture

Tre giorni di confronti su riforme e Recovery Plan».

Così l’eurodeputato e coordinatore regionale Fi in Lombardia

Dal 18 al 20 giugno a Castione della Presolana (Bg) l’evento “ITALIA, CI SIAMO!”

con 150 ospiti tra ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali del movimento azzurro. Intervento conclusivo del presidente Silvio Berlusconi

Forza Italia lancia “La Piazza”, prima piattaforma digitale nazionale per sindaci e amministratori locali

«A quattro mesi dall’insediamento del governo Draghi e nell’imminenza delle elezioni amministrative, dalla Lombardia Forza Italia rilancia l’impegno per la ricostruzione del Paese con il primo grande evento dopo le riaperture dal titolo “ITALIA, CI SIAMO!”. Dal 18 al 20 giugno a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, il movimento azzurro riunirà ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali per una tre giorni di confronto serrato e dibattiti sui contenuti. Al centro, il Recovery plan e il cammino di riforme destinate a cambiare il volto dell’Italia e avviate dal nuovo governo, un esecutivo di unità nazionale fortemente voluto dal presidente Silvio Berlusconi, che per primo lo ha invocato e sostenuto».

E’ quanto dichiara Massimiliano Salini, europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in Lombardia.

La tre giorni “ITALIA, CI SIAMO!”, organizzata da Forza Italia Lombardia, si svolgerà da venerdì 18 giugno, nel pomeriggio, a domenica 20 giugno, presso il Grand Hotel Presolana, in via Santuario n. 35, a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Saranno presenti circa 150 esponenti di Forza Italia, tra ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. Concluderà l’evento il presidente Silvio Berlusconi. La kermesse si svolgerà in presenza, nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid, e verrà trasmessa in diretta streaming. I giornalisti interessati potranno seguire in presenza tramite accredito.

«La scelta della provincia di Bergamo non è casuale – spiega Salini – La Lombardia è stata la prima regione d’Europa ferita dal coronavirus e i suoi territori hanno vissuto costantemente in prima linea la battaglia per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica. L’area lombarda è la più popolosa d’Italia ed esprime un quinto del Pil nazionale: è destinata a trainare la ripresa e darà una spinta determinante agli investimenti del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”».

«Saranno tre giorni ricchi di iniziative – sottolinea il coordinatore regionale di Fi Salini – Orgogliosa della propria esperienza, forte della tradizione liberale, riformista e cristiana, Forza Italia è l’anima del centrodestra. Con l’autorevolezza dei vertici, dei rappresentanti nazionali e regionali del movimento azzurro avremo l’opportunità di delineare un primo bilancio dei quattro mesi di governo, affronteremo i nodi caldi dell’attualità politica e rilanceremo le nostre battaglie e le riforme su sanità, fisco, semplificazione e giustizia a favore di famiglie ed imprese, vere protagoniste della rinascita post coronavirus».

«Ascolteremo le testimonianze di imprenditori e sindaci che hanno affrontato l’emergenza – anticipa il coordinatore Fi – e presenteremo “La Piazza”, prima piattaforma digitale nazionale per sindaci e amministratori locali, uno strumento per confrontarsi sulle buone pratiche e sulle iniziative nate per reagire alla pandemia».

Domenica mattina le conclusioni saranno affidate al presidente Silvio Berlusconi.

Alla tre giorni saranno presenti Antonio Tajani, coordinatore nazionale Fi, il ministro Mariastella Gelmini, capo delegazione Fi al governo, i ministri Mara Carfagna e Renato Brunetta, il viceministro Gilberto Pichetto Fratin, i sottosegretari Deborah Bergamini, Giorgio Mulé, Giuseppe Moles, Francesco Paolo Sisto e Francesco Battistoni, i capigruppo Fi al Senato Anna Maria Bernini e alla Camera Roberto Occhiuto, Licia Ronzulli, responsabile rapporti coalizione Fi, Sestino Giacomoni, segr. conferenza coordinatori regionali Fi, Maurizio Gasparri, resp. nazionale enti locali Fi, Alessandra Gallone, resp. nazionale formazione Fi, Gregorio Fontana, resp. nazionale organizzazione Fi, Alessandro Cattaneo, resp. nazionale dipartimenti Fi, Marco Bestetti, responsabile nazionale giovani Fi, Cristina Rossello, coordinatore Fi grande città di Milano, gli assessori regionali Letizia Moratti, vicepresidente Regione Lombardia, e Fabrizio Sala, capo delegazione Fi in Regione, Alessandro Fermi, presidente Consiglio regionale Lombardia, gli assessori Melania Rizzoli, Alessandro Mattinzoli e Raffaele Cattaneo, Gianluca Comazzi, capogruppo Fi Lombardia, i sottosegretari regionali Marco Alparone e Alan Rizzi.

Di seguito il programma dettagliato in formato testuale. In allegato la locandina dell’evento in formato pdf in alta definizione e jpg.

PROGRAMMA

ITALIA, CI SIAMO!

Forti perché uniti, liberi perché forti

18 – 20 Giugno 2021 – Castione della Presolana (BG)

Venerdì 18 giugno

Ore 20:45

Apertura lavori:

Massimiliano Salini, commissario Forza Italia Lombardia

Alessandra Gallone, responsabile nazionale formazione Forza Italia e commissario provincia di Bergamo

L’ITALIA DEI TERRITORI ARGINE CONTRO LA PANDEMIA

Testimonianze di sindaci e imprenditori dalla Lombardia

Sabato 19 giugno

RECOVERY PLAN, IL FUTURO DELL’ITALIA TRA RIFORME, SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE

Ore 09:45

LA SFIDA DEL GREEN DEAL: PROPOSTE OLTRE GLI SLOGAN

Dalla grande manifattura alla mobilità, dal made in Italy alle infrastrutture

Intervengono:

Gilberto Pichetto Fratin, viceministro Sviluppo economico

Francesco Battistoni, sottosegretario Politiche agricole

Roberto Berutti, gabinetto del Commissario europeo Agricoltura

Raffaele Cattaneo, assessore Ambiente Regione Lombardia

Francesco Bettoni, presidente Autostrada A35 BreBeMi

Flavio Bregant, direttore generale Federacciai

Sossio Chierego, executive ban advisor Bain & company e CMO John Keells Holding Asia

Modera: Antonio Cenini, coordinatore circolo Esperia

TURISMO, AGENDA DIGITALE E CULTURA

Il fascino del Bel Paese motore dell’economia

Intervengono:

Giorgio Mulé, sottosegretario Difesa

Giuseppe Moles, sottosegretario Editoria

Deborah Bergamini, sottosegretario Rapporti Parlamento

Valentina Superti, Direttore presso DG GROW Commissione Europea

Fabrizio Sala, assessore Università e ricerca Regione Lombardia

Alessandro Mattinzoli, assessore Casa Regione Lombardia

Alan Rizzi, sottosegretario Rapporti internazionali Regione Lombardia

Modera: Lodovico Benvenuti, direttore europeo Ifpi

Ore 14:00

ASSEMBLEA CON PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI DI FORZA ITALIA

Ore 15:30

COMUNI E REGIONI: DA NORD A SUD LA FORZA DI UN PAESE UNITO

Nasce “La Piazza”, una piattaforma digitale per il confronto e la condivisione di buone prassi tra amministratori locali

Intervengono:

Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le autonomie e capo delegazione di Forza Italia al governo

Mara Carfagna, ministro Sud e Coesione territoriale

Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali Forza Italia

Gregorio Fontana, responsabile nazionale organizzazione Forza Italia

Gianluca Comazzi, capogruppo Forza Italia Regione Lombardia

Marco Alparone, sottosegretario delegazione Bruxelles Regione Lombardia

Modera: Marco Bestetti, responsabile nazionale giovani Forza Italia

PAROLA D’ORDINE: “RIFORME”

Pubblica amministrazione, giustizia, sanità e lavoro: rimettiamo al centro i cittadini

Intervengono:

Renato Brunetta, ministro Pubblica amministrazione

Francesco Paolo Sisto, sottosegretario Giustizia

Letizia Moratti, vicepresidente e assessore Welfare Regione Lombardia

Melania Rizzoli, assessore Formazione e lavoro Regione Lombardia

Alessandro Fermi, presidente Consiglio Regione Lombardia

Modera: Alessandro Cattaneo, Responsabile Nazionale dei Dipartimenti Forza Italia

Domenica 20 giugno

Ore 09:45

FORZA ITALIA: CI SIAMO!

Movimento azzurro in prima linea per la ricostruzione del Paese e il rilancio del centrodestra

Introducono:

Massimiliano Salini, commissario Forza Italia Lombardia

Alessandra Gallone, responsabile nazionale formazione Forza Italia e commissario provincia di Bergamo

Intervengono:

Antonio Tajani, coordinatore nazionale Forza Italia

Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, capo delegazione di Forza Italia al governo

Licia Ronzulli, responsabile rapporti coalizione Forza Italia

Anna Maria Bernini, capogruppo Forza Italia Senato

Roberto Occhiuto, capogruppo Forza Italia Camera

Sestino Giacomoni, segretario conferenza coordinatori regionali Forza Italia

Cristina Rossello, coordinatore grande città di Milano, Forza Italia

Marco Bestetti, coordinatore Nazionale Forza Italia Giovani

CONCLUSIONI: SILVIO BERLUSCONI