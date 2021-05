Ora Sala si fa “attrattivo” con dichiarazioni spassionate d’amore per la bicicletta

Con l’ennesima intervista al sindaco del Corriere di ieri, penso sia iniziato un dolce lavaggio del cervello per presentare “il candidato” Beppe Sala con tutte le sfaccettature che possano renderlo simpaticamente vicino ai cittadini. Nelle intenzioni, forse, anche questa rientra nella campagna elettorale a tutto tondo che si intende portare avanti, ma che a me personalmente interessa ben poco. Il suo amore per la bicicletta quale sport “che ti tira dentro” e la convinzione da politico che “far politica significa convincere”, suonano, soprattutto oggi, l’ennesimo “slogan” fattivo di propaganda. E così in un colpo giustifica l’imposizione praticamente sempre e dovunque della bici e l’amore persuasivo e improvviso (?) per le due ruote che senz’altro avrà numerosi proseliti.

L’intervista è ben costruita, parla solo dello sport, chiarisce che dalla bici non è possibile staccarsi, che l’obiettivo saranno i 100 kilometri. Trova divertente “biciclettare” con gli amici, in tutti i momenti liberi, soprattutto all’alba, ma evidentemente non sono amici sodali né Maran, né Granelli. D’altronde è soddisfatto del suo “fare” e scrive “In questi mesi di emergenza pandemica, il Comune di Milano ha adottato tutti i provvedimenti in suo potere e messo in campo ogni iniziativa possibile per sostenere i cittadini e le cittadine in difficoltà, dalle famiglie ai commercianti fino ai gestori di attività pubbliche e sociali. Continuando a garantire i servizi e tenendo i conti in equilibro, abbiamo compiuto ogni sforzo per scongiurare il rischio concreto che alla crisi sanitaria si aggiungesse anche quella economica” Ai milanesi i commenti da farsi.

In un post “…Avevo votato per lei alle ultime elezioni, ma non mi sento di rivotarla, perché la protezione che lei e l’assessore Granelli riservate a biciclette e monopattini è veramente inaccettabile. Sta diventando una moda colorata di ecologia: cerchiamo di renderci conto che le esigenze dei cittadini sono tante e sono molti coloro che hanno bisogno di usare l’auto per vari motivi. Del resto, se le auto sono tante, ciò significa che i cittadini hanno già fatto la loro scelta. La ringrazio per l’attenzione e La saluto. Marta Greco”.