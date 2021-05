Cadavere ritrovato nel degrado della Cascina Palma. #InAttesaDelSindacoDellePeriferie

Il solito e sempre più preoccupante abbandono delle nostre periferie. Ieri mattina, in quel che rimane della Cascina Palma di via Orwell a Milano, zona Rogoredo, è stato purtroppo ritrovato un corpo senza vita pare di un tossicodipendente. Un ringraziamento al comandante della Caserma Carabinieri di via Zama e ai suoi uomini sul posto ieri mattina alle 5. Per loro non cè festa dei lavoratori che tenga…

Una cascina abbandonata offre l’occasione purtroppo per chi si vuole appartare, drogare o rendersi invisibile. Quando il sindaco comincerà ad occuparsi davvero delle periferie, a contrastare il degrado e l’insicurezza che i residenti denunciano da anni?? Sarebbe ora che l’amministrazione prendesse una posizione decisa per obbligare chi ne ha la responsabilità a mettere tempestivamente in sicurezza i numerosi stabili fatiscenti e abbandonati presenti nella nostra periferia e in tutta la città! Non aspettiamo altri morti!

Era il 17 Gennaio 2020 quando denunciavo questa situazione ai microfoni di Valentina Noseda per Rai 2, ma a oggi nulla è cambiato. Abbiamo recuperato il “Boschetto della droga di Rogoredo” ma questo non basta, c è ancora molto da fare… #InAttesaDelSindacoDellePeriferie

Rosa Pozzani

Vicepresidente Consiglio di Municipio 4