Al via le iscrizioni per le sezioni estive dei nidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia

Fino alle ore 12 di mercoledì 5 maggio è possibile presentare domanda di partecipazione alle sezioni estive dei nidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia dislocate in 87 sedi per le scuole dell’infanzia e 64 sedi per i nidi. Possono iscriversi bambine e bambini frequentanti i nidi comunali, in appalto e privati accreditati convenzionati, le sezioni primavera e le scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie private convenzionate col Comune. Sarà possibile iscriversi per le prime due settimane di luglio (1/16 luglio), per le ultime due settimane di luglio (19/30 luglio) o per il mese intero. Le sezioni estive saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:30 e l’orario di frequenza di ogni bambino sarà lo stesso concordato per l’anno educativo in corso, compatibilmente con la necessità di scaglionare gli ingressi e le uscite nel rispetto del protocollo di sicurezza.

All’ingresso, come già avviene quotidianamente nei servizi, verrà seguita una rigorosa procedura di triage: misurazione della temperatura sia ai bambini che ai loro accompagnatori e procedure di igienizzazione delle mani. Le sezioni estive privilegeranno attività all’aperto ed esperienze di gioco e socializzazione, nel rispetto dei protocolli e prevedendo una organizzazione per ‘bolle’ tra loro separate. La domanda di partecipazione si effettua esclusivamente online – all’indirizzo www.comune.milano.it/estatenidi per i nidi e all’indirizzo www.comune.milano.it/estateinfanzia per le scuole dell’infanzia – attraverso un’utenza SPID oppure tramite il Fascicolo del cittadino nella sezione “Educazione Istruzione”. L’ordine cronologico di presentazione della domanda non costituisce in alcun modo diritto di priorità nella graduatoria.