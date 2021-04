Terminati i lavori di ristrutturazione della secondaria di via Pisacane

Sono terminati i lavori nella scuola secondaria di primo grado di via Pisacane, in zona Porta Venezia, che prevedevano la completa messa in sicurezza delle facciate, l’antisfondellamento dell’edificio e della palestra, oltre al rifacimento delle porte blindate con antipanico. Il ponteggio, smontato, verrà rimosso entro fine settima dall’impresa, che provvederà a completare anche le ultime finiture al piano terra.

I lavori hanno dovuto subire immediatamente uno stop a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. L’impresa però è riuscita a recuperare il tempo perduto e a concluderli nella data prevista.

Il costo complessivo dell’intervento, che comprende anche i lavori di antisfondellamento del nido e della materna che partiranno questa estate, quando non saranno più frequentate dai bambini, è di poco superiore ai 930 mila euro.