Milano, partono le iscrizioni ai centri estivi per le primarie

Fino alle ore 12 del 3 maggio sarà possibile fare domanda per partecipare ai centri estivi per le scuole primarie organizzati, nelle sedi di 40 istituti scolastici, dal Comune di Milano. Si tratta di un’offerta ludico-ricreativa che nel periodo estivo garantisce occasioni di gioco, di socializzazione e di scambio per i più piccoli e supporta le famiglie nella inox dotate di spazi adeguati anche e soprattutto all’aperto. Possono iscriversi i bambini che hanno frequentato le scuole primarie di Milano nell’anno scolastico 2020/2021 e i bambini residenti a Milano che hanno frequentato le scuole primarie dell’hinterland. I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30, con la possibilità di chiedere al momento dell’iscrizione l’estensione dell’orario alla mattina, dalle 7:30 alle 8:30, e al pomeriggio, dalle 16:30 alle 18. Le attività si svolgeranno nell’arco di tre periodi della durata di 10 giorni – dal 14 giugno al 25 giugno, dal 28 giugno al 9 luglio, dal 12 luglio al 23 luglio – e sarà possibile iscriversi per uno o più periodi. Dal 21 al 26 maggio, inoltre, verranno riaperte le prenotazioni esclusivamente per gli ultimi due periodi a disposizione, compatibilmente con i posti ancora disponibili. I residenti nel Comune di Milano avranno la precedenza e potranno usufruire della procedura d’iscrizione online sul sito, accedendo tramite un’utenza Spid. Per i non residenti o per chi ha chiesto ma non ancora ottenuto la residenza, è possibile la prenotazione telefonica attraverso il Contact center 020202. L’ordine cronologico di prenotazione non costituisce diritto di priorità nell’assegnazione.

