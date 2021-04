La biblioteca rionale di Crescenzago riapre al pubblico da lunedì 26 aprile

Conclusi i lavori di riqualificazione di tetto, arredi e giardino e di messa in sicurezza. Verrà inaugurata anche una nuova sezione dedicata alla psicologia



Impermeabilizzazione del tetto, arredi rinnovati, pavimento tattile per ipovedenti, sistemazione del giardino interno, nuovi bagni, tinteggiatura, serramenti interni e messa a norma di tutti gli impianti: riapre al pubblico da lunedì 26 aprile la biblioteca rionale di Crescenzago dopo una serie di interventi necessari a garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai lavoratori e a migliorare la fruizione da parte degli utenti. ostruita nel 1980, la biblioteca di viale Don Luigi Orione, nel Municipio 2, è stata inaugurata nel 1987 e da allora è un punto di riferimento del quartiere, come luogo di incontro e per la ricchezza del materiale librario e audiovideo disponibile, soprattutto in lingue straniere. In occasione della riapertura al pubblico, sarà inaugurata una nuova sezione dedicata alla psicologia, acquistata durante il periodo di chiusura della biblioteca per i lavori, che sarà in futuro implementata e aggiornata. La biblioteca di Crescenzago osserverà il seguente orario:

lunedì 14:00_19:00

martedì 10:00_14:30

mercoledì 14:00_19:00

giovedì 10:00_14:30

venerdì 14:00_19:00

La biblioteca di Crescenzago resterà chiusa al pubblico nella giornata di sabato.