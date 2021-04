Codice Appalti, Mattioli (Confindustria): Bene la consulta del ministro Giovannini, anche i Servizi siano ascoltati

“Accogliamo con favore l’istituzione di una consulta permanente in tema di regole sugli appalti, lanciata dal ministro Giovannini.

Riteniamo più che mai impellente discutere e migliorare l’attuale strumento con il contributo di tutti gli attori economici e sociali.

Anche noi siamo disposti a partecipare, ricordando che lo snellimento e la modernizzazione del mercato degli appalti, la necessità di ‘reingegnerizzare le procedure’ puntando sulla qualità, anche agendo sulle stazioni appalti, passano attraverso l’ascolto del mondo dei Servizi, il cui valore, in prospettiva, sarà sempre più significativo anche in rapporto a quello delle opere pubbliche.

Abbiamo bisogno di nuove infrastrutture dei Servizi per la cura e la messa in sicurezza di un Paese in cui la spending review, negli anni, ha agito come una scure proprio su sanità, educazione, assistenza, pubblica amministrazione riducendo i servizi ad un livello inaccettabile. E’ ora di invertire questa tendenza”.

Lo dichiara in una nota il presidente di Confindustria Servizi HCFS Lorenzo Mattioli.