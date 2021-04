La protesta dei tassisti milanesi davanti a Palazzo Marino

Vibrante protesta dei tassisti ieri in piazza della Scala, davanti alla sede del Comune di Milano. Una protesta autorizzata, per domandare aiuti e riaperture, all’unisono con quella andata in scena in tante altre piazze della penisola, da Roma a Napoli.

Davanti a Palazzo Marino i manifestanti reggevano due grandi striscioni: ‘Dai tassisti idee e proposte, dal Comune solo supposte’ e ‘Non ci siamo mai fermati, ora dobbiamo essere aiutati’.

Ugl taxi Milano, Uri taxi Lombardia e Taxi service Milano in un comunicato domandano di poter tornare a lavorare e, in attesa che aumentino le corse con la fine dello smart working, chiedono un contributo mensile come servizio di pubblica utilità, una contribuzione Inps solo figurativa e blocco di mutui e finanziamenti per tutto l’anno.

A queste richieste si aggiunge anche la quella fatta a sindaco e prefetto di “chiudere la questione protocollo sicurezza e servizi igienici”.