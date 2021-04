“SLOW CITY” di Sala ? Una città disordinata e sporca

La “SLOW CITY” di Sala è solo una città disordinata e sporca, con sempre meno cestini e manutenzione.

L’attenzione alla città è sempre minore: la sporcizia e la rara manutenzione del verde, le buche nelle strade, le lastre del pavé che saltano con frequenza sempre più alta ne sono la riprova.

Però la gestione dei servizi igienici nei parchi pubblici è allo sbando con WC chimici, che dovevano essere temporanei, e WC in muratura non funzionanti da anni nonostante le continue richieste di manutenzione.

L’utilizzo delle risorse pubbliche, sempre meno copiose, per progetti astrusi e lavori fatti male, come le folli ciclabili dipinte sui vialoni ad alto scorrimento), è un motivo più che valido per non rinnovare la fiducia a questa amministrazione tutta da bocciare.

Milano merita di più e meglio, non è la sola opposizione a dirlo, ma i fatti!

Federico Benassati

Consigliere Municipio 1