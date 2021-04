I Duperdu e la “SERENATA FATTAPPOSTA”

Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, in arte Duperdu, dopo oltre 300 canzoni fattapposta, consegnate tramite videochiamate in tutta Italia e nel mondo, con La serenata fattapposta, sono pronti a recapitare le loro canzoni personalizzate direttamente sul pianerottolo o sotto le finestre del fortunato destinatario.

In un momento in cui, tra critiche e necessità, il delivery è all’ordine del giorno, i Duperdu ci stupiscono con la consegna di un prodotto culturale a chilometro zero e soprattutto totalmente personalizzato, o meglio, “fattapposta“.

«Dacci un titolo, un tema, dei ricordi, un’idea, una foto, qualsiasi ispirazione possibile, e noi scriveremo una canzone per te e poi, equipaggiati con i più svariati strumenti prêt-à-porter, arriveremo sotto le vostre finestre o sul vostro pianerottolo per dedicarvi indimenticabili gorgheggi» questo è lo slogan firmato Duperdu.

«È un’idea che nasce per tenere vivo il rapporto diretto con il pubblico in un periodo in cui i teatri sono chiusi» proseguono i Duperdu. Infatti, in un anno di pandemia, il duo ha già scritto oltre 300 canzoni personalizzate, per poi dedicarsi alle città lombarde più colpite dal Covid – fra cui Codogno e Alzano Lombardo – con le 15 canzoni del tour Camios con il Teatro Franco Parenti, di cui attualmente è in corso la pubblicazione del disco.

Ordinare una Serenata o una Canzone Fattapposta è molto semplice, è sufficiente compilare il form on-line sul sito https://www.minimatheatralia.it/la-canzone-fattapposta-dei-duperdu/ rispondendo a un breve questionario che inquadra il destinatario: chi è, che lavoro fa, quali sono le sue caratteristiche, le cose che gli piacciono e quello che proprio non vuole sentire.

La serenata fattapposta è attiva solo per il Comune di Milano e rispetta tutte le norme anti-Covid19 vigenti. La canzone fattapposta è ordinabile da qualsiasi parte del mondo.

Il progetto fa parte della campagna di raccolta fondi creata per sostenere le attività di Teatro Sociale e di Comunità organizzate dall’APS Minima Theatralia. www.minimatheatralia.it

La stessa associazione, a sua volta, devolverà direttamente parte del ricavato alla Cooperativa Diapason, partner del progetto di teatro e periferia, che in questo difficile momento offre con grande sacrificio servizi di prossimità per le famiglie bisognose nel quartiere Niguarda. www.coopdiapason.it

INFORMAZIONI

Per informazioni 347.4890803 – lun.| ven. 9.30 – 18.30 – info@minimatheatralia.it