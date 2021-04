Coronavirus: 136 nuovi casi a Milano, 997 in Lombardia, per un rapporto del 5,2%.

Sono stati 341 i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 136 a Milano città.

A fronte di 19.022 tamponi effettuati, in Lombardia sono stati 997 i nuovi positivi, per un rapporto del 5,2%. I decessi sono stati 62 (31.815 in totale).

I guariti/dimessi sono stati 7.728, mentre è continuato a diminuire il numero dei ricoverati sia nelle terapie intensive (-3) che nei reparti (-133).