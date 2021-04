Fontana: complimenti e buon lavoro a Fedriga eletto Presidente Regioni

“Congratulazioni al governatore Massimiliano Fedriga appena eletto, all’unanimità, presidente della Conferenza delle Regioni e a Michele Emiliano nuovo vice presidente”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così in una nota la nomina del nuovo presidente della Conferenza delle Regioni. “Ringrazio Stefano Bonaccini e Giovanni Toti – aggiunge Fontana – per il lavoro svolto a nome delle Regioni, specie in questi difficili e lunghissimi mesi di emergenza. L’unità, il rispetto istituzionale, la volontà e la capacità di cooperare di tutte le Regioni, da nord a sud, da destra a sinistra, sono stati fattori decisivi per il lavoro di contrasto alla pandemia e di cruciale importanza nel rapporto con il Governo”. “Con Fedriga ed Emiliano – conclude il presidente lombardo – proseguiremo con il medesimo impegno e determinazione sulla strada dell’auspicato ritorno alla normalità e del rilancio del Paese nel segno della valorizzazione del sistema regionale e dell’Autonomia”.

