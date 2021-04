Approvato il progetto per il nuovo centro natatorio Cardellino

Una vita “olimpionica” per la piscina Cardellino, un impianto situato nel quartiere di Lorenteggio ormai obsoleto che necessita di ammodernamento nelle strutture edilizie e sportive.

È l’obiettivo dichiarato fattibile e rispondente all’interesse pubblico la proposta di progetto per l’affidamento in concessione per la realizzazione di un nuovo centro natatorio nell’area nonché la successiva gestione per un periodo di 20 anni presentata da parte di privati. Il progetto, di importo stimato in 23.487.801,37 di euro (Iva esclusa), ha come oggetto l’attivazione di un partenariato pubblico privato mediante proposta di locazione finanziaria di opere pubbliche e contestuale gestione del servizio per un periodo di 20 anni. L’intervento proposto consiste nella realizzazione di un impianto natatorio olimpionico con parco estivo; il fabbricato principale avrà due piani fuori terra e uno interrato, solo per impianti e locali tecnici. Il piano terra ospiterà la zona di accesso, le vasche, gli spogliatoi; il primo piano ospiterà le tribune per gli spettatori, 891 posti per la vasca olimpionica e 116 posti per la vasca tuffi, con zona servizi e ristoro. Sono previste vasche ludico ricreative per bambini e un edificio di collegamento fra il corpo principale e le piscine esterne. Le dotazioni sportive principali coperte sono una vasca nuoto olimpionica di 50 metri e una vasca di 25 metri per allenamento/tuffi. L’area esterna pianeggiante contempla un parco per attività all’aria aperta (piscine, beach-volley) e un parcheggio alberato. La durata prevista dei lavori è di 2 anni e il canone annuale riconosciuto al Comune è di 450 mila euro. L’affidamento avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica, con prelazione a favore del promotore. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.