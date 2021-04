Taxiblu: traffico aumentato ovunque, servono scelte amministrative serie

“Si è riusciti nell’impresa epica e unica credo nel suo genere di creare traffico anche in orari impensabili e in quelle poche zone dove almeno si scorreva ad una velocità accettabile. Tanto tempo perso, soluzioni ai problemi della mobilità spesso abbozzate e senza continuità. In questi mesi a venire di proposte per la città probabilmente ne sentiremo tante e indipendentemente da dove e da chi arriveranno ci auguriamo vivamente, da cittadini prima ancora che da operatori di un servizio pubblico, che siano serie e trovino riscontro nella sostanza oltre che nelle parole. Che di quelle a Milano ne abbiamo francamente sentite tante”. Così Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 a mianews, in merito agli interventi di viabilità e alla mobilità in città. “Periferie, mobilità green, urbanistica tattica. – spiega Boccalini – In questi anni ne abbiamo sentite di tutti i colori ma all’atto pratico che città ci ritroviamo oggi? Pandemia a parte, credo basti girare per le strade, da Loreto a Buenos Aires passando per Melchiorre Gioia e magari procedendo verso l’immediata periferia per rendersi conto che su molti di questi temi sia lampante come tanti passi indietro siano stati fatti”.

