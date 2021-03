A Papiniano il primo sit in degli ambulanti, il 6 aprile manifestazione davanti alla Prefettura

Gli ambulanti alzano la voce, protestano per l’indigenza a cui sono costretti, evidenziano l’esistenza di una categoria che manteneva dignità e vita con lavoro e fatica. Ambulanti che hanno distribuito sorrisi e vicinanza, che hanno contribuito alla trasformazione del tempo con bonaria partecipazione.

Ambulanti stremati occupano Papiniano. Sono arrivati intorno alle 7 del mattino di ieri e hanno posteggiato i furgoni negli spazi assegnati ai banchi non alimentari, vietati in zona rossa. É solo il primo blitz, seguirà via Ettore Ponti e via Santa Rita e per tutta la settimana in vari mercati rionali un gruppo di ambulanti in maniera spontanea senza esporre la merce. Un modo per sensibilizzare i milanesi, perché la categoria ha raggiunto il livello di sopportazione. Riferisce Il Giornale “…i vigili sono stati solidali e non sono intervenuti. Nicola Zarrella, presidente Mercati di Euroimprese, in crisi riferisce che martedì 6 aprile è stata fissata una manifestazione regionale in corso Monforte, davanti alla prefettura: «Aderiranno varie sigle. Chiederemo che i mercati riaprano il 7 con le scuole, in forma contingentata se serve, con le regole anti Covid già sperimentate. Gli ambulanti sono esausti, c’è chi deve ricorrere ai pacchi alimentari della Caritas, chi pubblica su Facebook immagini del frigorifero ormai vuoto. Gli ambulanti dei mercati alimentari autorizzati a lavorare anche in zona rossa si fermeranno un giorno in segno di solidarietà”.

Il pensiero va spontaneamente agli immigrati venditori abusivi e di conseguenza ai mercati abusivi, senza regole, spesso controlli drastici, al malaffare che li alimenta, all’ingiustizia di una tolleranza ingiustificabile.