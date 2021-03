Lo storico bar Jamaica chiuso per cinque giorni per violazione delle norme anti Covid

Il Jamaica non aveva mai chiuso, neppure sotto i bombardamenti. A Brera è stato storicamente da cent’anni il rifugio di artisti, sede di incontri e sogni, apertura ad un mondo di creatività che scaldava l’anima.

Maledetta zona rossa: forse la storia non va fermata, ma lo stop è stato dato perché era aperto dopo l’orario consentito e in strada si creavano assembramenti A far scattare il provvedimento, il mancato rispetto delle normative anti Covid. La sanzione ha colpito anche il vicino bar tabacchi.

Nelle ultime settimane polizia e carabinieri hanno intensificato i controlli proprio nella zona di Brera dopo le proteste dei residenti, ma non solo. In più occasioni, infatti, le forze dell’ordine hanno notato gruppi di clienti radunati fuori dai locali e anche violazioni legate all’accesso all’interno di bar e pub. Venerdì sera, infatti, i militari del Radiomobile e della compagnia Duomo hanno trovato decine di ragazzi che bevevano oltre l’orario di chiusura fuori dai due locali. Così è scattata la chiusura di 5 giorni .

Mamma Lina non c’è più da tempo, un grande rimpianto perché sapeva coniugare affetto e autorevolezza, vicinanza e rispetto. Non era solo la proprietaria: era Mamma Lina.