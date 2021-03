Al via la demolizione delle vecchie scuderie a San Siro

A San Siro sono in corso delle demolizioni in una delle aree delle vecchie scuderie acquistate da Hines (quella tra via dei Rospigliosi e via Capecelatro). La cosa ha subito allarmato molte persone che si sono chieste se tali edifici non fossero vincolati (e sinceramente ce lo siamo chiesti anche noi).

(Il seguente articolo è basato su un post di Roberto Robucci postato sul gruppo Facebook Cantiere Urbanfile)

Tutta l’area è in grande fermento, avendo ampie aree dismesse, inutilizzate o in via di trasformazione. Vi sono le scuderie Liberty De Montel (nell’immagine sopra di colore Viola), costruite nel 1915 e sulle quali vige un vincolo Monumentale (qui l’articolo in cui ne parliamo); l’area dello stadio Meazza (colore verde), che suscita sempre grande interesse e di cui abbiamo parlato molte volte (qui uno dei nostri ultimi articoli); infine l’ex area del Trotto che fa parte del portafoglio di Hines (di cui avevamo parlato qui)(colore giallo).

Proprio su queste ultime aree stanno avvenendo in questi giorni le demolizioni che tanto stanno allarmando gli abitanti della zona.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza rispetto a ciò che sta avvenendo, anche grazie alla segnalazione fatteci da Roberto Robucci. Il complesso del Trotto è composto da più strutture differenti, tra cui gli spalti e il centro scommesse, che saranno demoliti, e ben tre gruppi distinti di scuderie. le scuderie lato stadio, vicino alla biglietteria sud del Meazza, sono state progettate da Vietti Violi nel 1923 e sono tutelate dalla Soprintendenza (nell’immagine aerea in colore rosso). Queste, dato il vincolo, non verranno demolite, ma al contrario verranno conservate e ristrutturate.

Vi sono, poi, le scuderie costruite negli anni ’50 che sono situate sul lato opposto della pista, a ridosso della stazione M5 di San Siro Ippodromo: Anche queste sono tutelate dalla Soprintendenza e verranno mantenute e ristrutturate.

Ci sono, infine, le scuderie di fronte lo stadio nel quadrilatero Rospigliosi-Axum-Capecelatro-Pessano, quelle attualmente in demolizione.

Queste ultime non hanno alcun tipo di vincolo di tutela, poiché non sono storiche né hanno un intrinseco valore artistico riconosciuto, per cui verranno completamente demolite. Il progetto, stando a quanto finora filtrato, prevede la realizzazione di edifici residenziali di altezza contenuta in sostituzione di quelli attuali che corrono lungo il perimetro del lotto ed un palazzo più alto al centro di quest’area. Sull’area sussiste, comunque, un Vincolo Paesistico che valuta la nuova edificazione in modo che tenga conto dell’area in cui è inserita, della sua impronta storica e la sua vicinanza a beni vincolati direttamente. L’area dell’ex pista del trotto, dall’altra parte di via dei Rospigliosi, sarà per lo più edilizia residenziale e terziaria con una grande porzione dedicata a parco pubblico. Ci saranno dei vincoli più stringenti poiché l’intervento insiste sullo stesso lotto dove sorgono le scuderie con vincolo diretto.

