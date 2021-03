In Via Saint Bon ciclabile realizzata e poi cancellata da Granelli, a spese del contribuente

Le comiche di Via Saint Bon. Se non fosse per i disagi sofferti da tanti pazienti e dai loro familiari gli interventi del Comune di Milano per realizzare 2 piste ciclabili in Via Saint Bon farebbero sorridere.

In una via dove sono collocati il più grande poliambulatorio di Milano, il CDI, e l’Ospedale Militare di Baggio, centro di vaccinazione principale di Milano, l’Assessore Granelli decide di realizzare non 1 ma 2 piste ciclabili, sui 2 lati. Imperscrutabili i motivi di questa urgenza, Granelli tira dritto rispetto alle obiezioni e elimina 70 posti auto.

Siccome pazienti e over 80 difficilmente vanno dal medico in monopattino, si assiste a scene strazianti: anziani in carrozzina abbandonati sulla ciclabile mentre i familiari vanno a parcheggiare a distanza, pullman bloccati in coda, congestione, arrabbiature di vaccinandi e personale sanitario.

Segue una forte protesta di Forza Italia e delle opposizioni: volantinaggi, filmati virali, petizioni e lettere di anziani arrabbiati sui giornali.

Così Granelli decide di rimediare al terribile autogol. Martedì mattina vengono strappati dal suolo i cartelli di divieti di sosta appena installati, mentre i cartelli della ciclabile vengono addirittura coperti con dei sacchi della spazzatura! Una pattuglia di Polizia Locale rimane sul posto tutti i giorni per spiegare agli automobilisti che, durante la campagna vaccinale, la sosta è consentita nonostante i residui segnali orizzontali.

Dunque il buon senso ha vinto e chi fa i vaccini ha diritto di parcheggiare l’auto sul lato Ospedale. Chissà quanti disagi e quante spese si sarebbero potuti evitare se la Giunta Sala, prima di dipingere le piste ciclabili, studiasse la viabilità e ascoltasse Municipi e residenti.