Il mercato di Gorla abbandonato al degrado

Un mercato abbandonato al degrado, un punto di riferimento del quartiere, una struttura con una dignità popolare e storica, ma inesistente per questa amministrazione. E’ il mercato di Gorla, in viale Monza, un’arteria nodale e frequentata.

«I banchi dei prodotti sono ancora lì tra polvere e macerie e c’è il rischio, come in passato, che ci siano occupazioni.- denunciano Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega e Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 -. In questi 10 anni di amministrazione di centrosinistra alle parole non sono mai seguiti i fatti. Dispiace che il Comune non risponda alla sollecitazione del Municipio e di Ats che, a costo zero per le casse comunali, ha proposto di riqualificare l’area con un poliambulatorio, richiesto dai cittadini e con una biblioteca comunale. Spiace inoltre che, a differenza di altre strutture, non ci siano state idee di riconversione in mercati d’eccellenza e qualità».

Sala che ricerca progetti, che intende riqualificare piazze e strade a modo suo, non propone un’idea che riguardi manutenzione e conservazione dell’esistente. Eppure il mercato di Gorla è memoria affettiva, presenza storica.

Anna Ferrari