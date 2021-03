Ponte ciclopedonale di via Varsavia: regno del degrado e dell’abbandono!

Il 31 Luglio del 2012 veniva inaugurato il ponte ciclopedonale realizzato al di sopra della linea ferroviaria Milano Rogoredo – Milano Porta Romana.

Una passerella ponte costituita da una struttura reticolare in metallo lunga 76 metri che collega le vie Toffetti-Sulmona e la via Varsavia (parco Alessandrini), utilizzabile anche da portatori di handicap grazie a due ascensori (uno per lato) e alla consona pendenza del piano di calpestio.

Un’opera, costata più di mezzo milione di euro, che poteva essere un vero fiore all’occhiello per il nostro territorio ma, da sempre, è stata abbandonata al degrado e ai vandali.

Numerosi sono i danni che sono stati perpetrati negli anni: dalle scritte vandaliche all’irreparabile danneggiamento degli ascensori (mai stati funzionanti), dalle recinzioni divelte al costante abbandono di rifiuti nell’area sottostante, dagli accampamenti abusivi agli incendi.

Un’are a, ove insiste il ponte, dimenticata da chi amministra la nostra città.

Dopo la chiusura del centro di accoglienza temporanea (prospiciente il ponte), l’installazione di barriere new jersey poste a chiusura di via Sacile/Varsavia ovvero della strada soprastante il sottopasso (utilizzata impropriamente come area di sosta per camper e roulotte), la demolizione della villa di Sogemi (occupata abusivamente) e la sospensione dei mercati del presunto usato di viale Puglie nulla è stato fatto per rendere quell’angolo del nostro territorio utile e fruibile dalla collettività.

Crediamo che solo con la realizzazione del secondo lotto del parco Alessandrini e quindi con l’annessione delle aree dei mercati del presunto usato si possa dare fine, una volta per tutte, al regno del degrado dando altresì senso a quel ponte (magari rendendolo totalmente ciclabile realizzando una rampa da via Varsavia, come quella dal lato di via Sulmona).

Abbiamo segnalato le problematiche al Sindaco, al Vicesindaco, all’Assessore a Mobilità – Lavori pubblici e all’Assessore a Urbanistica – Verde – Agricoltura.

#cqinsubriamolisevarsavia

Comitato di Quartiere Insubria-Molise-Varsavia

