Via Palmanova, Cagnolati (FI) “Sgombero insediamenti rom e maggior presidio del territorio”

Marco Cagnolati (FI) consigliere di Municipio 3, torna a segnalare a Palazzo Marino l’occupazione di suolo pubblico da parte di accampamenti rom abusivi.

“Come da foto allegate reitero la richiesta di SGOMBERO nella località di cui in oggetto, con SEQUESTRO dei veicoli in quanto gli stessi vengono usati ripetutamente per compiere lo stesso reato in parti diverse della nostra città (reiterazione del reato)

La situazione è stata più e più volte segnalata, sono stati richiesti portali, nonostante questo, ancora oggi continuano a registrarsi occupazioni abusive con la creazione di veri e propri campi rom, e mentre decreto dopo decreto vengono imposte limitazioni e divieti a noi comuni mortali cittadini, per alcuni sembra che tutto ciò non valga

Naturalmente nulla di ciò che le norme prescrivono sembrerebbe essere rispettato, ma ad alcuni va bene così, anzi, sembra che alcune parti della nostra città siano zone franche…

Chiedo l’immediato sgombero, e maggior presidio del territorio da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di Sicurezza Pubblica per evitare il ripetersi di quanto sopra e l’installazione di portali anti caravan in modo tale da eliminare il problema visto che si continua a ripetere ciclicamente

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano