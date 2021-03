Ultim’ora: supplenze personale ATA nelle scuole

Titolo di studio richiesto per l’iscrizione: Diploma o Laurea. Scadenza Presentazione Domanda: 22 aprile 2021

Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha finalmente pubblicato l’attesissimo bando per l’iscrizione alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del Personale ATA non docente. L’ultima volta era uscito nel 2017 e sarebbe dovuto uscire di nuovo a fine 2020 ma, causa Covid-19, è stato rinviato ad oggi 22 marzo 2021.

L’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA avranno validità triennale (dal 2021/2022 al 2023/2024). Gli aspiranti potranno chiedere, con un’unica domanda, l’inserimento o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelle graduatorie di circolo e d’Istituto. Il sistema quest’anno sarà completamente digitalizzato per consentire una valutazione delle domande più rapida ed efficiente. Possono presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti a supplenza in possesso dei titoli per uno o più dei seguenti profili: Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, Cuoco, Assistente Tecnico e Guardarobiere in possesso di diploma e Infermiere in possesso di laurea, i quali dovranno presentare domanda tramite internet poiché il sistema quest’anno sarà completamente digitalizzato per consentire una valutazione delle domande più rapida ed efficiente. I candidati possono indicare nella domanda fino a 30 istituzioni scolastiche nella stessa provincia che saranno valide, in presenza di organico, per tutti i profili professionali cui gli interessati hanno titolo. Una di queste istituzioni sarà la scuola destinataria dell’istanza, che verrà automaticamente posizionata al primo posto fra le sedi espresse. La domanda deve essere presentata dalle ore 9 del 22 marzo 2021 alle ore 23:59 del 22 aprile 2021 accedendo all’istanza “Graduatorie di istituto ATA III fascia“.

