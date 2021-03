Via Saint Bon e Via Zurigo: volantinaggio di Forza Italia contro il caos ciclabili

Stamattina volantinaggio di Forza Italia in Via Saint Bon e Via Zurigo contro le ciclabili e per ripristinare parcheggi e carreggiate per la viabilità.

Dopo le 400 firme raccolte dai residenti, il confronto in Commissione coi comitati, proseguono le proteste per le ciclabili improvvisate in Via Saint Bon e Via Legioni Romane/Zurigo.

“I pazienti anziani lasciati senza parcheggio, l’idea che si debba raggiungere l’Ospedale in monopattino, 800 posti auto cancellati in un quartiere: sono tutte forzature ideologiche che qui non piacciono a nessuno ” afferma Fabrizio De Pasquale, Capogruppo di Forza Italia in Comune. ” Si spiegano solo con la necessità di Sala di dimostrarsi Verde. Se il Sindaco si facesse un giro in periferia capirebbe che più del green qui c’e’ bisogno di servizi per anziani, lotta alla povertà, lavoro e sicurezza”.