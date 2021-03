Turismo: da Regione Lombardia altri 4 milioni di euro

Regione Lombardia ha aumentato di 4 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando “Al Via – Linea Investimenti aziendali Fast” a favore degli operatori e dei professionisti lombardi, tra cui anche coloro che lavorano nel turismo. Un settore inevitabilmente colpito in maniera molto dura dalla pandemia, che ha limitato per non dire azzerato gran parte degli spostamenti e delle attività principalmente legate alle attrattive turistiche. Per questo regione Lombardia ha voluto offrire loro un ulteriore e importantissimo aiuto concreto e immediato, per sostenerli nelle spese e negli investimenti per adattarsi ai protocolli sanitari o nella riconversione dei propri processi produttivi. Un’ulteriore dimostrazione di come la Regione ci sia e ci sia sempre stata per i propri imprenditori e per il settore turistico, fondamentale a livello strategico e di visibilità per l’economia dell’intero territorio regionale e non solo, che ha bisogno di tutti i propri soggetti e operatori per ripartire il prima possibile e con grande determinazione. Una filiera che ha bisogno di ricominciare a girare e che dovrà farsi trovare immediatamente pronta nel momento in cui si potrà tornare a lavorare, per questo è fondamentale supportarla in maniera costante e appropriata, perché il suo successo è quello dell’intera Lombardia.

