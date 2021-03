Nasce MUDEC PODCAST: il Museo delle Culture di Milano lancia la sua prima serie PODCAST e la dedica a 10 donne fotografe

Da lunedì 8 marzo MUDEC PODCAST Il nuovo modo di “guardare” l’arte. L’arte si guarda, qualche volta si tocca, da oggi si ascolta. Il Museo delle Culture avvia il proprio canale Podcast con serie originali, che racconteranno appassionanti prospettive sull’arte, la fotografia, l’etnografia e le nuove idee del mondo artistico contemporaneo. Si comincia con la serie di podcast dedicati alle biografie delle grandi protagoniste che hanno cambiato la storia della fotografia grazie alla loro passione, alla loro determinazione e al loro talento. “10 x 10”

Dorothea Lange, Cindy Sherman, Gerda Taro, Eve Arnold, Marirosa Toscani Ballo, Imogen Cunningham, Inge Morath, Lisetta Carmi, Margaret Bourke-White e infine Tina Modotti Nell’anno appena trascorso il Mudec, impossibilitato ad aprire le proprie porte fisicamente al pubblico, ha sentito la necessità di raccontarsi alla propria community in modo diverso e spesso non convenzionale. Lo ha fatto offrendo ai visitatori la possibilità di fruire di contenuti inediti emozionandosi a distanza. È con questo spirito di innovazione che, con la nuova serie dei podcast, il museo vuole offrire la possibilità questa volta di guardare l’arte ad occhi chiusi, stimolando il più possibile l’immaginazione.

Primo appuntamento del Mudec Podcast, lunedì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, con la prima serie :“10 x 10”.

Da un’idea di 24Ore Cultura, presentata dal curatore e critico d’arte Nicolas Ballario, racconta in 5 minuti i tratti salienti della vita di dieci grandi fotografe. Personalità molto diverse tra loro, scelte perché presentano un tratto distintivo comune: sono state artiste pioniere che si sono imposte con il loro obiettivo fotografico in un mondo e in un tempo in cui l’accesso per le donne era osteggiato, se non addirittura proibito, ma che con la loro arte e ‘militanza’ hanno aperto la strada a intere generazioni di fotografe. Dal fotogiornalismo al reportage, dal cinema alla moda, dall’architettura alla politica, dal design ai sistemi dell’arte, i 10 podcast racconteranno le vite di Dorothea Lange, Cindy Sherman, Gerda Taro, Eve Arnold, Marirosa Toscani Ballo, Imogen Cunningham, Inge Morath, Lisetta Carmi, Margaret Bourke-White e infine Tina Modotti, quest’ultima sarà ospitata al Mudec prossimamente con una antologica a lei dedicata. In ogni puntata il curatore entrerà in dialogo con alcuni testimonial d’eccezione dal monto dell’arte, della fotografia, del design, del giornalismo: Settimio Benedusi, Angela Vettese, Giampaolo Musumeci, Pier Paolo Pitacco, Fabio Ciriffino, Denis Curti, Tarin, Gianni Berengo Gardin e Alice Pasquini. Mudec Podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme podcast presenti in rete.