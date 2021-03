Artisti di strada. De Chirico (F.I.): sotto elezioni una promessa non si nega a nessuno

Dopo un anno di assoluto silenzio davanti alle nostre richieste, l’assessore Galimberti si ricorda che è di sua competenza la delega agli artisti di strada. Per questo ieri pomeriggio è stata convocata una commissione per affrontare le problematiche di un settore dimenticato da tutti. A darle manforte l’assessore Del Corno che, da delegato alla Cultura, delle arti di strada se n’è sempre lavato le mani. Siamo però vicini alla scadenza del mandato e allora scendono in campo tutti gli esponenti della giunta comunale. Inutile illudere questi artisti sulla possibilità di poter tornare velocemente all’opera. Senza una inoculazione di massa del vaccino sarà pressoché impossibile permettere che ci siano assembramenti per assistere a questi spettacoli. Ci sono degli artisti di strada come i ritrattisti, i fumettisti, i manipolatori di palloncini, etc che potrebbero tornare ad esprimersi in piazza oggi stesso.

La mia proposta è quella di organizzare, quando ovviamente sarà consentito farlo, l’attività in luoghi che consentano alle persone di assistere a uno spettacolo all’aperto con la garanzia del distanziamento sociale. Penso all’anfiteatro nel parco della Martesana, nel piazzale della Fabbrica del Vapore, al teatro Burri e alla piazza Sempione e dovunque ci siano gradinate all’aperto. Lo avevo proposto un anno fa: in previsione dell’estate sarebbe utile promuovere un festival degli artisti di strada in grado di attrarre un turismo di prossimità per invogliarlo a venire a visitare la nostra bella città. Sarebbe bene che gli esponenti del centrosinistra milanese si interfaccino con il ministro Franceschini che nell’ultimo anno, ma anche quando ha ricoperto identico incarico in passato, per questo particolare settore non ha fatto assolutamente nulla.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano