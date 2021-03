IL PROGETTO SICUREZZA MILANO METROPOLITANA NON SI FERMA

Al centro dello sviluppo delle iniziative per la sicurezza stradale e la diminuzione degli incidenti stradali di Città Metropolitana di Milano c’è il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana.

Non a caso il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è uno dei più grandi progetti integrati di Smart City d’Europa per la riduzione dell’incidentalità. La tecnologia e in particolare le innovazioni tecnologiche integrate assumono non solo un valore centrale, ma diventano il cuore attorno a cui ruota l’intero progetto.

Arianna Censi, Vice Sindaca della Città Metropolitana di Milano, dichiara: “i dispositivi di controllo del territorio, che entro la prossima settimana saranno attivati, vogliono essere uno strumento per accrescere la sicurezza delle strade gestite dalla Città Metropolitana di Milano, garantendo la tutela del territorio, dell’ambiente e dei cittadini.

Tutti gli strumenti installati nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana vanno a comporre una vera e propria rete di dispositivi smart che dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan® – la piattaforma in dotazione alla Polizia Locale – che riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione, con una metodologia scientifica, di analisi sul traffico, garantendo allo stesso tempo, i più elevati standard di sicurezza e trasparenza dei dati”.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, si muove in maniera coerente con le attuali normative Europee in vigore, e pone tra i suoi obiettivi un incremento della percezione della sicurezza non solo dei pedoni, ma anche degli utenti della strada.

Il progetto prevede l’installazione di sistemi IoT di controllo, sì da creare una vera e propria rete di dispositivi smart che dialogano tra loro e che interagiscono in tempo reale con la centrale operativa, un vero e proprio ecosistema. Una garanzia per la tutela non solo dei cittadini, ma anche dell’ambiente circostante, ecco il progetto spiegato in numeri:

Piazzole di sosta – sono 18 i nuovi dispositivi per il monitoraggio delle aree di sosta. Entro la prossima settimana sarà ultimata la posa di 5 dispositivi (sulla S.P.415 Paullese e S.P.39 della Cerca), a cui entro la fine del 2021 se ne aggiungeranno altri 37. Per arrivare entro l’anno ad un totale di 55 piazzole video controllate.

Monitoraggio del traffico – sono già stati posizionati e attivati 12 dispositivi di monitoraggio del traffico. A questi entro la fine di marzo se ne aggiungeranno 9 e, entro la fine dell’anno, altri 20 per arrivare ad un totale di 41 sistemi per il monitoraggio del traffico.

Attraversamento pedonale – 10 sono i sistemi di controllo del passaggio pedonale previsti sul territorio entro la fine dell’anno. 2 sono ad oggi già installati: Il primo si trova lungo la S.P. 164 nel comune di San Giuliano Milanese – in prossimità della Cascina Videserto; il secondo, in rilascio nelle prossime settimane, è sulla S.P. 227 nel comune di Vittuone.

La restituzione diventa la vera innovazione: l’ecosistema con l’utilizzo di sistemi innovativi di videosorveglianza, applicazioni smart, Internet of Things e Cloud gestisce i dati che arrivano dai passaggi pedonali, dal monitoraggio del traffico e da tutte le aree videosorvegliate. Le informazioni fornite saranno utili per decongestionare eventuali aree ingolfate, per elaborare dati e migliorare oltre alla sicurezza, anche la circolazione e dunque la qualità dell’aria.

Uno dei 12 rilevatori è stato posizionato sulla S.P. 412 della Val Tidone nel comune di Carpiano, in corrispondenza del cavalcavia sulla rotonda che interseca la S.P. 40 Melegnano – Binasco (tra i comuni di Locate Triulzi e Landriano).

A supporto dell’attività di controllo del territorio per il contrasto che Città Metropolitana di Milano sta perseguendo con questo progetto, continua la campagna di comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione degli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e corretto nei confronti del territorio e dell’ambiente. La campagna, che sarà on air a partire dall’8 marzo, sarà declinata a livello locale, nelle aree interessate dagli interventi, sui portali web di informazione locale e sui social media.

Per maggiori dettagli sul posizionamento dei dispositivi e per aggiornamenti sui futuri interventi, consultare il sito web di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana che approfondisce ogni aspetto del progetto.