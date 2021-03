Delirio in Via Saint Bon. Lasciati senza parcheggio 2 Ospedali

Anziani fatti scendere con la carrozzina in mezzo alla strada, persone con stampelle costrette a avvicinarsi a piedi all’ingresso, code infinite, clacson e tante maledizioni a chi ha avuto la bella pensata.

Questo è lo spettacolo che si presentava ieri in Via Saint Bon, dove Granelli si è superato e ha tolto i parcheggi davanti a 2 strutture sanitarie. Per dipingere forse la peggiore ciclabile di tutte.

Mentre all’Ospedale militare sono in corso vaccinazioni e tamponi che si aggiungono alle 2.000 visite quotidiane del poliambulatorio Centro Diagnostico Italiano, l’Assessore Granelli ha fatto partire i lavori per la ciclabile lungo la Via Saint Bon, sede delle strutture sanitarie, in entrambi i sensi di marcia. È l’ennesimo intervento non programmato, non condiviso col Municipio 7, che non tiene conte dell’utenza fragile e anziana di strutture sanitarie.

Non sono ancora stati pensati parcheggi sostitutivi, nella zona già congestionata dalla nuova ciclabile Legioni Romane/Berna. Ieri è stato un delirio: carrozzine fatte scendere nella corsia di marcia, auto in doppia fila ovunque, parenti obbligati ad abbandonare i cari per non obbligarli a fare kilometri a piedi.

Forse Granelli pensava che gli anziani andassero a vaccinarsi in monopattino, ma è certo che questi interventi prima si studiano e poi si realizzano. Con la Giunta Sala avviene il contrario.

