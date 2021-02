Festa alla Darsena. Il Sindaco che fa la predica ai milanesi dimentica di attivare controlli

Come sempre al predicozzo di Sala ai milanesi sullo slittamento in zona Arancione non è seguita nessuna azione concreta.

Ieri sera alla Darsena si è assistito a una festa con musica totalmente fuori legge. I locali e i loro gestori non c’entravano nulla. Era la solita gazzarra frutto di venditori abusivi e gruppi di ragazzi con musica a manetta.

Possiamo certamente criticare questi ragazzi che se ne fregano di ogni ordinanza e di ogni responsabilità verso la comunità.

Ma se il Comune lascia fare senza organizzare controlli né prima né durante la festa, questi episodi andranno avanti. Con grande beffa di ristoratori ed esercenti chiusi per Covid e soggetti a multe salatissime.

La stragrande maggioranza dei cittadini ha rispettato le regole e quei pochi che non lo fanno sono favoriti dagli scarsi controlli di Vigili e Atm.