Campagna elettorale: Sala invita a cena (in streaming) i simpatizzanti per la “modica” cifra di 100 euro

L’ossessiva preoccupazione di Sala, PD e compagni tutti in questo periodo è la campagna elettorale, come vendere le promesse enfaticamente postate sui social e, naturalmente, come finanziare la battaglia pre-elezioni. Si ricorre a slogan accattivanti, gentili proposti dalla segretaria Metropolitana PD Roggiani che, evidentemente dai tanti tavoli consultivi messi in atto, ha sfoggiato inviti suadenti.

E da quel “Chiamami ancora amore (pardon) Milano” per i luoghi di battaglia e di persuasione nelle piazze, oggi conia anche «Regalati una cena e sostieni Beppe Sala». Già, perché per il 12 marzo è stata programmata una cena con il Sindaco, “ma, osserva Il Giornale, non sarà una tavolata tradizionale, «i nostri volontari consegneranno a casa il cibo e poi ci incontreremo virtualmente». Cena elettorale in streaming. Ma «il tuo contributo sarà prezioso – scrivono agli elettori di sinistra – perché permetterà al Partito Democratico di sostenere la gran parte dei costi di materiali e della comunicazione per la campagna a sostegno di Sala». Il contributo minimo è di 100 euro. Una cena, insomma per chi può, per la corte PD dei radical chic che girano intorno al potere, per i simpatizzanti di un partito che ha rinnegato la sua vocazione. Uno schiaffo a chi vive il quotidiano con difficoltà, agli ambulanti, commercianti, ristoratori ecc. 100 euro per finanziare parole e verbi declinati al futuro, per sussurrare “Chiamami ancora Milano”

Mi piacerebbe sapere quanti Rom e fruitori dei Centri sociali rigorosamente PD parteciperanno alla cena.