Covid, De Pasquale (FI): per vaccini over 80, Comune riattivi buoni taxi

“Dieci giorni fa abbiamo proposto una mozione in consiglio comunale per ripristinare subito i buoni taxi, ma la mozione è stata bocciata con la motivazione che l’assessore Granelli stava già lavorando sul tema. Non c’è la consapevolezza della drammaticità della situazione per i conducenti delle auto pubbliche e quindi si continua a ritardare la ripartenza dei buoni taxi”.

Così Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, ha commentato la proposta del radiotaxi Taxiblu di far ripartire i voucher che potrebbero agevolare gli spostamenti degli over 80 che dovranno sottoporsi a vaccino. “Non è nemmeno un problema di risorse, perché dei 700mila euro stanziati lo scorso anno ne sono stati usati meno della metà. Le risorse ci sono ma manca la volontà politica dell’assessore per formulare una nuova proposta. Fin da lunedì prossimo siamo disponibili ad approvare qualsiasi iniziativa si voglia intraprendere a favore dei taxi. Il buono taxi è utile per consentire gli spostamenti alle persone anziane ed evitare che prendano i mezzi pubblici. La nostra proposta è anche quella di rendere più semplice l’accesso ai voucher taxi con l’erogazione di carte prepagate e consentire l’identificazione dei passeggeri che vogliono avvalersi del voucher attraverso l’esibizione dell’abbonamento Atm per gli anziani”, ha concluso De Pasquale.

Proprio delle vaccinazioni degli over 80 ha parlato il presidente della Regione Attilio Fontana intervenendo a Bergamo TV “Noi siamo pronti, il nostro piano è stato già sperimentato, domani inizierà la vaccinazione degli ultraottantenni, dovremo partire non a pieno regime perché abbiamo pochi vaccini. Il vero e unico grande problema di questo momento è che ci sono pochi vaccini a disposizione quindi non possiamo fare partenze veloci perché rischiamo poi di trovarci senza le dosi per fare il richiamo”.