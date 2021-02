Dopo 4 anni dalla richiesta Granelli annuncia “Registro biciclette online entro primavera”

A proposito di “annuncite”, vocabolo usato da Sala per definire le proposte della Regione, Granelli fa l’ennesimo annuncio per la formazione di un Registro delle biciclette. Il M5S l’aveva chiesto nel 2016. Ma si farà entro primavera, perché nelle promesse del Comune la primavera è una scadenza da rispettare. Siamo o no in campagna elettorale?

Quattro anni per capire come si può fare, quale sia il metodo migliore per una utile collaborazione con la polizia locale, prove tecniche laboriose che hanno impegnato gli addetti al progetto. Quattro anni, va ricordato. Sicuramente Granelli è stato più celere nell’invadere Milano di piste ciclabili più o meno abusive e fa sorridere quella mappa postata dei metrò con evidenziate le date di scadenza.

Ma a proposito di “annuncite”, Granelli è un Maestro. Unitamente a tutta la Giunta, naturalmente. Per la cronaca le dichiarazioni dell’assessore “Entro la primavera 2021 sarà online e aperta alla cittadinanza una piattaforma, realizzata direttamente dal Comune di Milano e collegata alla Polizia locale, per registrare le biciclette presenti sul territorio di Milano….Il percorso è stato tortuoso, ma questo rappresenta un vero modello di registro che permette un’univocità di marcatura e una connessione con i sistemi delle forze di polizia. Questo sistema verrà messo in trasparenza sul nostro sito – stiamo già facendo i test in modalità Beta – e aperto alla cittadinanza intorno alla primavera del 2021 con questo meccanismo, che permette di avere un’unica piattaforma e quattro soggetti marcatori e un’interfaccia con le forze di polizia”.

Un progetto tortuoso che, ovviamente si concluderà a primavera, dopo più di 4 anni.