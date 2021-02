PD e Granelli bocciano mozione cdx per riattivare subito e semplificare il buono Taxi

Ieri abbiamo discusso un pacchetto di iniziative per dare sollievo ai 5000 Taxi di Milano. La mozione Misure urgenti per i Taxi era stata presentata dai consiglieri di Forza Italia e sottoscritta da Lega e Fratelli d’Italia.

Si chiedeva di rifinanziare e riattivare il servizio dei voucher/buoni per l’utilizzo dei Taxi per anziani disabili, donne sole, operatori sanitari che è purtroppo scaduto a fine 2020.

Sulla base dell’esperienza dell’anno scorso si chiedeva anche di semplificare le modalità di attivazione: troppo complicato l’iter tramite il sito del Comune (24 passaggi), meglio prevedere carte prepagate oppure, ad esempio, un’automatica erogazione del servizio a chi esibisce l’abbonamento anziani Atm con successivo rimborso del Comune.

Infine si chiedeva di istituire un fondo di garanzia Comunale per dare garanzie alle banche per i molti taxisti alle prese con mutui per l’acquisto della licenza.