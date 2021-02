L’orizzonte di Draghi è il futuro dell’Italia. Per tutti, con spirito patriottico

Forse è vista da alcuni come una scommessa azzardata, ma l’ipotesi del Governo Draghi già premia la competenza e il merito. Di chiacchiere, intrallazzi, orizzonti di bassa cucina gli italiani sono arcistufi. La mediocrità della politica esibita da Conte e alleati, senza respiro, senza visione, ma con supponenza, non ha mai risposto alle esigenze del Paese ed è finita davanti a un baracchino in una piazza sceneggiata da Roccobello per lanciare l’eventuale alleanza PD e M5S. Un teatro da piazzista di paese. E qualcuno prima o poi si divertirà a definire il profilo dell’uomo Conte: ambizioso, trasformista, indeciso, rancoroso, ma con pochette, unica nota distintiva.

Scrive Molinari su Repubblica “A trovarsi di fronte sono due visioni opposte del governo: per Draghi in questo momento deve essere lo strumento per risollevare la crescita e garantire la salute dei cittadini mentre i partiti politici continuano a interpretarlo come se fosse un esecutivo come tanti altri: da far nascere attraverso trattative lunghe ed estenuanti su ogni dettaglio del programma. È come se l’uno e gli altri vivessero in due diversi tempi storici: Draghi immerso nel presente drammatico di una nazione con oltre 90 mila vittime di Covid-19 e l’economia da ricostruire grazie al Recovery Plan, con l’obiettivo di riforme strategiche in tempi brevi per andare incontro al rigido calendario Ue”. Da qui la mediocrità di pensiero e di pragmatismo dei giallorossi, intenti ancora a non accettare l’orizzonte ampio e necessario del “Migliore”.

Un Draghi che sa ascoltare, che pondera le scelte, che presenterà le più adeguate. Non si tratta di ingabbiare il suo programma in formule o preferenze partitiche: sarà un governo dei Migliori, come ha suggerito Berlusconi. Diverso l’atteggiamento della astensione della Meloni, un po’ inspiegabile, a cui risponde un appello della destra milanese, promosso dal consigliere regionale Beccalossi “A Draghi è affidata l’imponente missione di ricostruire una nazione funestata dalla pandemia e dalla crisi economica” e “l’utilizzo delle ingenti risorse europee richiederanno un forte processo di riforme e di innovazione…ostinarsi a invocare elezioni anticipate rischia di apparire come una fuga dalle responsabilità. Un atteggiamento che mal s’attaglierebbe a chi dice di avere il patriottismo nel proprio Dna politico-culturale”.