Mentre SALA vuol creare un laboratorio politico per stravincere, le attività commerciali sono strangolate e in affanno

Che Sala abbia un Master in retorica, che raramente abbia i piedi per terra, che proprio non riesca a sporcarsi le scarpe con le difficoltà del quotidiano, è noto a molti. La campagna elettorale è il suo chiodo fisso nel trascorrere del tempo, a prescindere…Per cui, mentre Milano da lunedì tenterà di alzare la testa, lui progetta con quali promesse favolistiche dovrà far fronte alle prossime elezioni.

“Voglio utilizzare la mia candidatura a Milano, nella speranza di essere riconfermato, ma al di là di questo nella prospettiva di creare un laboratorio politico vero, molto più di 5 anni fa. Cinque anni fa mi avvicinavo alla politica, ero molto inesperto, animato da buoni sentimenti che ho cercato di dimostrare, adesso mi sono un po’ consolidato, forse il mio percorso rispetto a molti di voi è estremamente iniziale, ma lo voglio fare ” e “quindi voglio avere con me coloro che condividono un certo modo di sentire, dare spazio a tutti e trovare una formula per cui Milano possa trovare un segno. Con la presunzione che da Milano possiamo lanciare un messaggio forte per il Paese”

Quanto a promesse Pisapia docet ancora. Ascolterà tutti: Rom, Centri sociali già ideologicamente conquistati, senza naturalmente tralasciare i frequentatori dei salotti buoni. D’altronde è diventato un politico vero che può giocare su tavoli dell’alta politica, sfoggiando calzini colorati e pugno chiuso, polemizzando con la Regione in piazza anche nell’ultima manifestazione di sinistra per quel maledetto algoritmo, pomo di una discordia pregiudizialmente politica. E se i suoi pensieri riguardano la bella fiaba di una Milano che lascia sul selciato con un bel “arrangiatevi” chi arranca per trovare soluzioni, appare come Alice nel paese delle meraviglie che, a ben vedere, più che meraviglie sono disgrazie.