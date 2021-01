Coronavirus: 163 i nuovi casi a Milano, 1.375 in Lombardia, per un rapporto del 5,9%.

Sono stati 373 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 163 a Milano città.

A fronte di 23.182 tamponi effettuati, sono stati 1.375 i nuovi positivi, per un rapporto del 5,9%.

I guariti/dimessi sono stati 795. In terapia intensiva ci sono 405 pazienti (+7) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.428 (-71). Si sono registrati 44 decessi per un totale complessivo in Lombardia di 26.666 morti da inizio pandemia.