Il commento di Luciano: 18a ed ultima giornata del girone di andata serie A

Buon lunedì, amici calciofili, siamo al classico “giro di boa” del campionato, e da definire c’è la platonica assegnazione del titolo di campione d’inverno. Tutte le lombarde, nelle prime posizioni della classifica, scendono in campo negli anticipi di sabato 23 Gennaio. A prendersi la scena sono ovviamente Milan e Inter che, rispettivamente, contro Atalanta e Udinese cercheranno di tenere le distanze e, dalla sponda nerazzurra, possibilmente ridurle o annullarle nel caso di sconfitta rossonera. Impegni da non sottovalutare per entrambe, specie per il Milan che affronta la squadra di Gasperini terza forza del campionato. Fischio d’inizio alle 18 per tutte, e nel frattempo c’è da annotare l’anticipo di venerdì tra Benevento e Torino, terminato 2-2 con pareggio “last time” granata. Dopo che la “strega” di Pippo Inzaghi si era portata in doppio vantaggio al 32′ con rigore di Viola , e al 49′ con il raddoppio di Lapadula, nel secondo tempo e nel finale la rimonta del Torino al 51′ e 93′ la doppietta di Zaza.

Prima delle lombarde, tuttavia, alle 15 di sabato si scontrano all’Olimpico Roma e Spezia in un duello che ha il sapore della rivincita, dopo l’amara serata di coppa Italia in cui proprio lo Spezia ha eliminato i giallorossi. Alla fine, vendetta si compie ma con estrema fatica : una sequenza di gol che cambiano in corsa il risultato, e solo a pochi secondi dal triplice fischio, alla Roma i tre punti e una boccata d’aria fondamentale. I giallorossi si riscattano partendo fortissimo, trascinati da un super Borja Mayoral, che sblocca il punteggio dopo 17 minuti. Ma lo Spezia agguanta il pareggio in meno di 10 minuti con Piccoli, costretto però a lasciare il campo poco dopo per un problema muscolare. Nella ripresa la Roma ne ha di più, e si porta nel giro di pochi minuti sul momentaneo 3-1, grazie all’uno-due micidiale siglato Mayoral-Karsdorp. Gli ospiti però sono irriducibili, rispondono riuscendo ad accorciare subito le distanze con Farias. In pieno recupero lo scoppiettante finale: il neo entrato Verde sfrutta un errore di Smalling e sigla al 90′ il gol del nuovo pareggio dello Spezia. La Roma sobbalza indignata, e trascinata dal capitano Pellegrini riesce a spuntarla in pieno recupero, fissando il punteggio sul 4-3. Fonseca salva la propria panchina, in casa giallorossa sembra poter tornare il sorriso dopo una settimana agitata.