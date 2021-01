Fontana indignato “Chiederò stanziamenti per le imprese lombarde penalizzate dall’erronea collocazione in zona rossa”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto che chiederà al Governo, in sede di Conferenza delle Regioni, di includere nel prossimo scostamento di bilancio stanziamenti a favore delle imprese lombarde penalizzate dall’erronea collocazione della sua regione per una settimana in zona rossa. “Visto che ci sono categorie che chiedono risarcimenti, in Conferenza delle Regioni chiederò di inserire nello scostamento una somma per il danno subito” ha detto in conferenza stampa. “Questa situazione si è verificata soltanto perché noi abbiamo lanciato l’allarme, nessun altro a Roma, né all’Istituto superiore della sanità, aveva evidenziato come i dati principali che sono l’incidenza, l’Rt ospedaliero, il numero dei nuovi contagiati andavano in una direzione positiva e solo l’Rt andava in una direzione negativa”.

Lo ha ribadito a “Dentro i fatti”, su Tgcom24, Attilio Fontana, intervenendo sulla vicenda della collocazione della Lombardia una settimana per errore in zona rossa, nell’ambito della classificazione del rischio per l’epidemia da Sars-Cov-2. “Siamo noi – ha sottolineato – che abbiamo sollevato la questione, siamo stati noi, tramite la vice presidente Moratti, ad aver chiesto una sospensiva di 48 ore dell’ordinanza con cui veniva messa in zona rossa per esaminare tecnicamente la situazione, siamo stati noi che abbiamo fatto ricorso al Tar perché convinti che quella classificazione forse sbagliata, siamo stati noi che abbiamo ribadito e insistito perché venissero affrontati tutti i problemi che derivano da questo benedetto algoritmo”.