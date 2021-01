Coronavirus: 203 i nuovi casi a Milano, 1.969 in Lombardia, per un rapporto del 5,7%.

Sono stati 472 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 203 a Milano città.

– I nuovi casi in Lombardia sono stati 1.969 di cui 112 ‘debolmente positivi’ a fronte di 34.056 (di cui 25.077 molecolari e 8.979 antigenici) tamponi effettuati per un rapporto del 5,7%. Si sono registrati 58 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da giovedì sono stati 1.751, mentre le persone in terapia intensiva sono 408 (- 3 ). Sono 3.579 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 65 in meno di giovedì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 5.383.007 tamponi.

“Il Tar non ha ancora deciso. Ci sono state però una serie di valutazioni all’interno della cabina di regia, che dovrebbe a breve emettere un provvedimento e sembra, dai rumors che arrivano, che effettivamente la Regione Lombardia entrerà in zona arancione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Pomeriggio Cinque.