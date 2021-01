Giornata della memoria. Conferenza in diretta streaming “Giusti di ieri, ingiustizie di oggi. Per abitare con responsabilità il nostro tempo”

Dedicata in particolare a scuole e studenti. Mercoledì 27 Gennaio 2021, dalle ore 10 alle 11,30 sul sito www.pimemilano.com

La ‘Giornata della memoria’ della persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti, nel secolo scorso, celebrata, dal 2005, ogni 27 Gennaio su tutta la Terra, sollecita il mondo del PIME – Pontificio Missioni Estere. I Padri e i volontari del PIME infatti da oltre un secolo sono in tutti i Continenti proprio per portare una concreta testimonianza di giustizia, di speranza e di pace. “I Missionari aggiustano il mondo” commentò una volta un bambino dopo aver conosciuto l’operato di queste persone che gratuitamente dedicano la vita ad altri lontanti e bisognosi. Un patrimonio di testimonianze che poi vengono condivise con i giovani e la società tutta, attraverso le diverse attività del Centro PIME di via Monterosa, a Milano.

Lo scopo è sia educativo sia per creare una rete di solidarietà intorno ai progetti di aiuto. L’Ufficio Educazione Mondialità in particolare sensibilizza ogni anno 132.000 giovani ai temi della missione. In questo quadro, in tempo di pandemia, si inserisce la prima conferenza in diretta streaming sul sito www.pimemilano.com il prossimo mercoledì 27 Gennaio sul tema “Giusti di ieri, ingiustizie di oggi. Per abitare con responsabilità il nostro tempo“, dalle ore 10 alle 11,30 circa. L’evento, dedicato proprio ai giovani e alle scuole, ha dunque l’obiettivo di sollecitare ciascuno ad attualizzare, nella propria vita quotidiana, il valore delle figure dei ‘Giusti