Riccardo Gotti, il medico che dopo 8 mesi di ricovero ha vinto il covid

Riccardo Gotti, 49 anni, è un nostro chirurgo vascolare del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, rimasto ricoverato per Covid per quasi otto mesi.

Una lotta infinita che siamo felici si sia risolta con il ritorno a casa del medico.

Tutto comincia alla fine di febbraio, nei giorni in cui a Bergamo si veniva a conoscenza dei primi casi Covid. Il Dott. Gotti cura un paziente anziano che si scopre essere positivo. Due giorni dopo anche Gotti ha la febbre alta e viene portato in pronto soccorso con tampone positivo.

La malattia si aggrava finché il 12 marzo è necessario portarlo in terapia intensiva.

Resterà intubato due mesi e mezzo.

I colleghi dicono alla moglie a casa che se non molla lui, non mollano neanche loro.

Il 15 maggio riescono finalmente a scalare la sedazione.

Riapre gli occhi nella terapia intensiva di cardiochirurgia il 22 giugno. Dal 13 luglio a ottobre rimane ricoverato all’ospedale degli Angeli di Mozzo a Bergamo. “In tv sentivo i deliri di negazionisti e no vax e mi facevano imbestialire. Non voglio dire nulla a queste persone, non devo spendere parole né energie. La mia storia è l’evidenza”.

