San Giuliano: CDX riconfermato Marco Segala Sindaco

Il Centrodestra unito riconferma Marco Segala Sindaco

“Insieme possiamo”: con questo slogan i tre partiti della coalizione di centrodestra al governo dal 2016 della città di San Giuliano riconfermano la volontà di candidare il Sindaco Marco Segala alle prossime elezioni amministrative. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega dunque, annunciano di voler proseguire compatti verso il secondo mandato del sindaco forzista che in questi cinque anni ha consentito alla città di risolvere i numerosi problemi ereditati dalla precedente giunta di sinistra , rilanciando l’affiatamento di una squadra sia in Giunta che in consiglio che alla luce dei fatti ha ben operato. “Era una sfida molto difficile – afferma Broccanello, coordinatore cittadino di Forza Italia – rimettere in moto una amministrazione comunale dilaniata da debiti frutto di una pessima gestione precedente, con il fallimento di Genia, diversi milioni di debiti fuori bilancio e una macchina burocratica paralizzata” Dopo aver concluso in anticipo la fase di predissesto e messo in sicurezza i conti dell’ente, sono stati riorganizzati gli uffici, permettendo un rilancio dei servizi: dalla manutenzione stradale, all’illuminazione pubblica, alla gestione del verde fino alla recente adozione del nuovo PGT tutti i cittadini hanno visto l’operato della squadra di Marco Segala e oggi possiamo dire con soddisfazione che ci siamo lasciati alle spalle un brutto passato. Così commenta Andrea Garbellini per la Lega. “Anche sul versante della sicurezza – aggiunge Daniele Castelgrande, segretario cittadino di FdI – abbiamo riorganizzato e ammodernato il corpo di Polizia Locale e la sua presenza sulle strade; il lavoro di squadra con i Carabinieri e l’uso di telecamere e altre tecnologie ci ha consentito di individuare e punire coloro che erano abituati a spadroneggiare per la città a dispetto di qualsiasi valore civico”.

Le promesse fatte ai cittadini nel 2016 sono state mantenute: questo è il miglior biglietto da visita per Marco Segala, soddisfatto anche del lavoro straordinario imposto dall’epidemia da Covid-19: “Non abbiamo lasciato indietro nessuno e abbiamo contrastato la diffusione della pandemia grazie anche al senso di responsabilità dei nostri concittadini” chiosa il primo cittadino. “In questi anni abbiamo garantito ingenti investimenti sul fronte dell’edilizia scolastica, dalla rimozione dell’amianto alla presentazione di diverse pratiche per la prevenzione incendi, affrontando anche le esigenze organizzative legate al Covid; così come abbiamo implementato i servizi sociali dell’Ente, incrementando le risorse e dialogando con le realtà cittadine”. Nuove importanti sfide attendono la nostra città nei prossimi anni, nei quali l’emergenza sociale ed economica causata dal virus ci chiamerà a fronteggiare nuove povertà e tante fragilità, ma abbiamo tutte le competenze e le energie per sostenere le nuove sfide, insieme ai tanti amici e volontari delle associazioni: il tema del lavoro, dei giovani e degli anziani, lo sviluppo ecosostenibile e il miglioramento di tanti servizi con i quali garantire ai sangiulianesi una città sempre più efficiente sicura e vivibile per le nostre famiglie e per le nostre imprese. A breve lanceremo il programma per i prossimi cinque anni per avviare un confronto di idee e proposte aperto a tutti, continuando il dialogo con cittadini di ogni quartiere e associazioni per ascoltare i bisogni e dare ulteriori risposte concrete ai bisogni e alle speranze della nostra città.

I coordinatori cittadini

Andrea Garbellini – Lega

Maurizio Broccanello – Forza Italia

Daniele Castelgrande – Fratelli d’Italia