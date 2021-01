Il Circolo dei Lettori – Un nuovo progetto per ragazzi!

Riprendono gli appuntamenti dedicati ai più giovani, coordinati da Lodovica Cima, editor e scrittrice, con una novità riservata ai ragazzi!

Oltre a Piccoli lettori crescono, il ciclo di incontri per bambini dai 6 ai 10 anni, e a Lettori coraggiosi, il gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, quest’anno inizia Lettori di domani, un progetto rivolto ai ragazzi dai 15 anni in su che hanno voglia di far circolare le idee, attorno ai romanzi, e mettersi alla prova. Ogni mese alle ore 18.30 sulla piattaforma Zoom, insieme a Giovanna Canzi, giornalista ed editor di libri per ragazzi, i partecipanti si confronteranno sul titolo selezionato e, quando possibile, scopriranno “il dietro le quinte” delle storie che li appassionano, prendendo contatto con l’autore, l’editor o il traduttore del libro. La proposta di lettura sarà varia e spazierà dai grandi classici ai contemporanei, con particolare attenzione alla qualità, e andrà ad arricchirsi con i suggerimenti e i gusti dei ragazzi. Alcuni dei libri che saranno proposti quest’anno: La boutique del mistero di Dino Buzzati, Le otto montagne di Paolo Cognetti, Qualcuno con cui correre di David Grossman, Un giorno di David Nicholls, Martin Eden di Jack London e molti altri. I prossimi appuntamenti sono previsti per mercoledì 27 gennaio: in allegato, la locandina con orari e ulteriori dettagli. Le nostre iniziative sono gratuite, con prenotazione obbligatoria.