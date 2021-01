Coronavirus: 310 i nuovi casi a Milano, 2.952 in Lombardia, per un rapporto dell’10,3%

Sono stati 727 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 310 a Milano città.

In 24 ore in Lombardia i nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati 2.952 a fronte di 28.462 tamponi, per un rapporto del 10,3% .

Aumentato rispetto a martedì il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 92 morti, per un totale dall’inizio della pandemia di 25.498 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

I guariti o dimessi sono saliti di 2.486 unità, ma sono aumentati i ricoverati: +80 nei reparti (3.424 in totale) e 18 nuovi ingressi nelle terapie intensive (anche se il numero di letti occupati, 471, fa segnare -4 rispetto a martedì).

In totale dall’inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.959.414 tamponi.