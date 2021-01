Dal mondo politico il rimpianto di un sindaco che amava Milano: è deceduto Marco Formentini

“Addio Marco. Ci lascia il primo sindaco leghista di Milano. Eletto direttamente dai milanesi! A lui possiamo attribuire l’impulso, fatto di scelte concrete, che ha prodotto la ‘rinascita’ di Milano. Una persona perbene, molto competente e affabile”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricordato Marco Formentini, scomparso oggi a 90 anni. “L’ho conosciuto personalmente – ha aggiunto Fontana – e ne ho potuto apprezzare i suoi modi genuini ma, allo stesso tempo, risoluti. Non dimenticherò mai il suo sorriso rassicurante. Ai suoi cari – conclude il governatore – le più sentite condoglianze di tutta la Regione Lombardia e dei lombardi”. E da sinistra il riconoscimento dei suoi valori “Ci ha lasciato Marco Formentini, una persona onesta e perbene, un uomo semplice e disponibile, fedele ai propri valori al punto da abbandonare il partito in cui era stato eletto non riconoscendosi nella sua ideologia intollerante e divisiva. Ha saputo rappresentare la città e i milanesi quando, dopo tangentopoli, bisognava restituire credibilità alle istituzioni cittadine. Siamo stati compagni di banco a Palazzo Marino, insieme all’opposizione della giunta Albertini e ho conosciuto un uomo che viveva la politica come servizio, che non alzava mai i toni, che amava unire e non dividere, che amava la sua città”. Questo il ricordo del senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845