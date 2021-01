Giorgio Mulè (F.I) “Oppressione fiscale: in rampa di lancio 50 milioni di cartelle esattoriali”

Il Nuovo Anno parte all’insegna dell’incertezza e dell’oppressione fiscale che #ForzaItalia saprebbe come combattere e risolvere.

Proprio da oggi, 1 gennaio 2021, sono in rampa di lancio 50 MILIONI di cartelle esattoriali di cui 35 milioni atti di riscossione (cartelle, ipoteche, fermi amministrativi) bloccati nel 2020 per l’emergenza Covid, a cui si aggiungono quelli di inizio 2021.

Il governo ha ben pensato di non prorogare la sospensione e ora milioni di italiani si troveranno a dover saldare conti che non tutti potranno onorare con il terrore di finire nella ghigliottina finale del fisco.

In attesa che il governo decida cosa fare, magari tra un comma nel Milleproroghe o una rottamazione quater, risulta inaccettabile chiedere a milioni di italiani che magari non hanno rialzato la saracinesca o che non hanno mai iniziato la stagione invernale, di pagare le tasse arretrate.

Ci si doveva pensare prima e non arrivare ancora una volta impreparati ad inseguire i problemi.