Flop piano neve: Sua Maestà Sala reagisce. Indignati cittadini e centrodestra

La nevicata ha fatto esplodere l’inefficienza perpetrata, quasi fosse un valore, da Sala e dalla sua Giunta.

I milanesi di buon senso, il Centrodestra sono indignati. Salvini ha cinguettato “Nonostante le previsioni sulla neve in arrivo fossero note da giorni, il piano anti neve del Comune di Milano è stato un flop assurdo. Sono centinaia le segnalazioni di strade sommerse dalla neve o di mancati passaggi dei mezzi spargisale”. Una riflessione comune ma che ha irritato Sua Maestà il Sindaco che ha risposto piccato allo stesso leader della Lega, con l’ombrosità e la permalosità di un demiurgo infallibile. E poi l’insulto personale, il giudizio dietrologico, anziché chiedere scusa per l’impreparazione. Scrive “Vorrei rassicurare il Sen. Salvini che vede una città “nel caos” e si chiede “se seguo le previsioni del tempo”. Le seguo, certo, e seguo anche il lavoro di chi è sulla strada cercando di fare il possibile.

D’altro canto chi come me lavora da una vita è abituato a seguire le cose e poi ad agire. Chi come lui non ha mai lavorato è abituato più che altro a usare la tastiera e a fare grandi proclami” Considerazioni politicamente corrette? Così la sinistra sa offendere sul piano personale l’avversario? Che miseria. Rispondono sulla sua pagina commentando 2740 cittadini tra cui:

Bianca Benassi

Caro Beppe, invece di pensare a Salvini, prova a pensare che l’incuria e il menefreghismo producono danni… Servirebbe un po’ più di umiltà e di prontezza nel gestire le emergenze, soprattutto quelle annunciate…

Mauro Porro

Salvini fa l’acchiappavoti e di Lui forse ai Milanesi poco importa quello che disturba i suoi e miei concittadini solo le vie, quelle periferiche come sempre, abbandonate e non pulite

Federico Benassati

Caro Sindaco, non devi rispondere al Senatore ma a NOI MILANESI. Cosa hai fatto per la neve ? NULLA!!!

Aurelio Miranda La nevicata era prevista da una settimana vi sareste potuti organizzare per tempo non è Salvini il problema ma il non aver saputo gestire la situazione pur essendo stati allertati per tempo a volte basterebbe un semplice SCUSATE NON SIAMO STATI IN GRADO DI GESTIRE LA SITUAZIONE.

Diana Said Mi dispiace ma oggi è il caos. Al di là di chi lo dica. Avere allertato per cosa se poi non avete mandato nessuno a pulire le strade (in un giorno comunque lavorativo per quanto in un periodo storico surreale) e a controllare gli alberi che stanno cadendo numerosi?!

Il centrodestra è nauseato dalla sua supponenza:

Marco Bestetti (F.I) Presidente Municipio 7 “A 12 ore dall’inizio di una nevicata attesa da giorni, a Milano sono tantissime le strade dove non si è ancora vista nemmeno l’ombra di un mezzo spalaneve o spargisale e i cittadini non si capacitano di come il Comune abbia potuto farsi trovare così impreparato nonostante una nevicata ampiamente annunciata.

Qualcuno spieghi al Sindaco Sala che le Olimpiadi invernali a Milano si dovranno tenere nei palazzetti sportivi e che il pattinaggio sul ghiaccio dovranno praticarlo gli atleti, non i milanesi nelle strade dei nostri quartieri”

Riccardo De Corato (FdI) responsabile Sicurezza in Regione

“La nevicata era ampiamente prevista eppure il Comune di Milano e in particolare l’assessore Granelli non sono stati in grado di organizzare un piano neve adeguato e tempestivo e nelle periferie restano solo i portinai degli edifici a spargere sale fuori dai portoni. Infatti i 200 mezzi messi in campo dal Comune di Milano solo nella tarda mattina di oggi hanno fatto sì che stamattina (ieri) la circolazione veicolare è risultata praticamente bloccata e avventurarsi a piedi è pericoloso perché i marciapiedi non sono stati spalati”.